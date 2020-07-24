Gram ve çeyrek altın rekor üstüne rekor kırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 679,00 lira, Cumhuriyet altını 2.781,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 419,00 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı. İşte gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?