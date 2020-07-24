Koronavirüsün ekonomik etkilerinden karlı çıkan altından bir rekor daha geldi. Gram altın 418 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 417 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını ise 2.786 liradan satılıyor. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler ise fiyatların seyrinin hangi yöne doğru gideceğini merak ederek "Gram ve çeyrek altın yükselişini sürdürecek mi" sorusuna yanıt arıyor ve konu hakkında yapılan uzman yorumlarını yakından takip ediyor. ltının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI
Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.786 liradan satılıyor. Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.893 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
"ONS ALTINDA TARİHİ ZİRVE DİRENÇ KONUMUNDA"
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti. Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.
GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 10 lira fiyat artışı yaşandı. Çeyrek altın da iki günde 20 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın bugün 685 liraya yükselirken, gram altın ise 410 lirayı aştı.
Çeyrek altın iki günde 20 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarının ise yükselmesi bekleniyor.
ALTININ ONSU 1.888,03 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.888,03 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1589, sterlin/dolar paritesi 1,2735, dolar/yen paritesi de 106,99 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 düşüşle 44,15 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,888 DOLARI GÖRDÜ, PETROL YATAY
Yeni zirveye doğru hareketlerini sürdüren altın fiyatları, 1,871 dolar ile başladığı gün içinde 1,888.69 doları gördükten sonra, 1,880 dolar sınırına dönerken, petrol fiyatları 41 - 44 dolarda yatay hareket ediyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.
ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 44.40 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.29 düşüşle 41.73 dolar,
- altın yüzde 0.44 artışla 1,879.88 dolar,
- gümüş yüzde 1.96 düşüşle 22.56 dolar,
- bakır yüzde 1.31 düşüşle 6,477.00 dolar,
- platin yüzde 1.29 düşüşle 914.78 dolar,
- paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,142.62 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,718 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN NEDİR?
Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.
Gram altının tasarlanmasının ve çeşitlendirilerek üretilmesinin en önemli sebebi altının para birimi gibi ayrılarak kullanılması ve bu kullanımın kolaylaştırılmasıdır.