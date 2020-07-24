ALTIN 1,888 DOLARI GÖRDÜ, PETROL YATAY

Yeni zirveye doğru hareketlerini sürdüren altın fiyatları, 1,871 dolar ile başladığı gün içinde 1,888.69 doları gördükten sonra, 1,880 dolar sınırına dönerken, petrol fiyatları 41 - 44 dolarda yatay hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.

ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 44.40 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.29 düşüşle 41.73 dolar,

- altın yüzde 0.44 artışla 1,879.88 dolar,

- gümüş yüzde 1.96 düşüşle 22.56 dolar,

- bakır yüzde 1.31 düşüşle 6,477.00 dolar,

- platin yüzde 1.29 düşüşle 914.78 dolar,

- paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,142.62 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,718 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN NEDİR?

Altının bir gram ile temsil edilen değer miktarına gram altın denmektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) tescilli markasıdır. Aynı zamanla bununla birlikte 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr ve 995 veya 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki altın külçeleri işlenmemiştir. Aynı zamanda garantilidir.

Gram altının tasarlanmasının ve çeşitlendirilerek üretilmesinin en önemli sebebi altının para birimi gibi ayrılarak kullanılması ve bu kullanımın kolaylaştırılmasıdır.