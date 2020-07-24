ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, cumhuriyet altını da 2.786 liradan satılıyor. Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.893 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.