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    • Ekonomi
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    • 24.07.2020 09:44
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    Bakan duyurdu! Saat 18.00'de hesaplarda!

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli " öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu! Saat 18.00'de hesaplarda!

    Tarım ve Orman Bakanı , öncesi, 10 kalemde TOPLAM 358 MİLYON 204 BİN LİRA tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

    , 24 Temmuz'da saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak lere ilişkin detayları açıkladı.

    Destek Ödeme kalemleri ve miktarları şöyle olacak;

    Çiğ Süt Desteği ödemesi; 254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

    Hububat Ve Baklagil Desteği; 4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

    Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği; 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

    Dane Mısır Desteği; 522 üreticimize 506 bin lira,

    Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği; 2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

    Toprak Analizi Desteği; 176 bin lira,

    Mazot Gübre Desteği; 102 üreticimize 74 bin lira,

    Kırsal Kalkınma Desteği; 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

    Uzman Eller Projesi; 9 projeye 880 bin lira

    Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere; toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''

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