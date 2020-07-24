



Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 15,5 milyonun üzerine çıktı. ABD, 4 milyonu aşan vakayla ilk sırada gelirken, bu ülkeyi 2,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Brezilya ve 1,3 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan takip ediyor.





Brent petrolde teknik olarak 43,44 ile 43,63 dolar aralığının direnç, 43,23 ile 43,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.