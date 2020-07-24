



CİDDİ FARK OLUŞTU

Konut kampanyalarının hedefinde yeni projeleri harekete geçirerek istihdam ve ekonomiye katkıyı artırmak var. Bu sayede ev sahibi olmak isteyenlerin eski yapı stokundan da kurtulması amaçlanıyor. Ancak kampanyalı dönem, en çok ikinci el konuta yaradı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632 olsa da toplam konut satışları içindeki payı yüzde 31'de kaldı. İkinci el konut satışları ise 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 245 artış göstererek 131 bin 380 oldu. Özellikle İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payının yüzde 71.3 olarak gerçekleştiği görüldü.