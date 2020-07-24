2020 TİS 4/D kamu taşeron belediye işçilerine il içi ve il dışı tayin hakkı! Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Taşeron işçilerin son dönemlerde kurumlara açmış ve kazanmış olduğu davalardan bazıları da yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Ağustos ayı ile Eylül ayı döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
2020 TİS görüşmeleri öncesinde en merak edilen düzenlemelerden birisi de görev tanımı. Binlerce taşeron işçi KHK ile kadroya alındıktan sonra görev tanımları olmadıkları gerekçesiyle farklı alanlarda görevlendirildiklerini ifade ettiler.
Kendi alanlarının çok dışında görevlerde çalıştırılan taşeron işçilerin bu alanda atabilecekleri adımlarda kısıtlı. Bu kapsamda zorluk yaşayan taşeron işçiler 2020 TİS ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Kendi alanlarında, meslek gruplarında çalışmak isteyen 4/D'li personeller için yetkili sendikanın konuyu 2020 TİS görüşmelerine taşıması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.