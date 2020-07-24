Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 6,84 - 6,85 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8437'den tamamladı. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte 24 Temmuz canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 418 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 412 bin 580 lira, en yüksek 418 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 418 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 54 milyon 754 bin 44,33 lira, işlem miktarı ise 2.553,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 116 milyon 90 bin 727,59 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, azalan küresel risk iştahı ile güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,8 düşerek 12.863 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 azalışla 6.124 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.298 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 4.956 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 azalışla 20.164 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1605, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2730 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin risk iştahını olumsuz etkilediğini, ABD ve Asya endekslerinde gözlemlenen satış ağırlıklı seyrin Avrupa borsalarına da etkili olduğunu belirtti.
Bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI SERT DÜŞTÜ
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi. Analistler, dün ABD endekslerinin beklentilerden kötü gelen haftalık işsizlik verileriyle değer kaybetmesi ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ile Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3,8 azalışla 3.197 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 2.200 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüşle 37.902 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 24.677 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,23 seviyelerinde bulunuyor.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile satış ağırlıklı bir seyir izliyor. ABD'nin "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline geldiğini iddia ettiği Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası iki ülke arasında artan gerilim pay piyasalarını negatif etkiliyor.
Çin hükümeti de bugün yapılan açıklamayla, ABD'ye, Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.