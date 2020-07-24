Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın son işlem gününde merak konusu oldu. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dün 6,84 - 6,85 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8437'den tamamladı. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte 24 Temmuz canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?