Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kamu bankaları tarafından duyurulan uygun faizli taşıt kredisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriliyor. Uygun faizli taşıt kredisi başvurularının başlamasının ardından otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Pandemi nedeniyle araç fabrikaları belirli bir süre boyunca sıfır araç üretemediğinden ikinci el araba piyasasında bu kapsamda fiyatlarda büyük artış görüldü. Araba almayı düşünenler ise bu kapsamda "2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

"TAŞLAR 2-3 AY SONRA YERİNE OTURUR"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.