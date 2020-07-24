ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu, hafta sonu marketlere gelecek ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Kataloğda Asonic Bluetooth Hoparlör, Asonic Karaoke Mikrofon, GOKIDY Mama Sandalyesi ve Outdoor Halı 120x180 cm ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat listesi
ŞOK 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Bebek ürünleri ve kitap çeşitleri
Finish Hepsi Bir Arada Tablet ve Lipton Ice Tea Şeftali
Kitap Çeşitleri
Bebek ürünleri
Outdoor Halı 59.95 ve 99.95 TL seçenekleriyle