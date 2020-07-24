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    • 24.07.2020 22:47
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    indirimlerle geliyor! İşte 'ta hafta sonu indirimli ürünleri

    indirimlerle yarın firma tarafından müşterilerinin beğenisine sunulacak. 'ta bu hafta dikkat çeken indirimler arasında Asonic Bluetooth Hoparlör, Asonic Karaoke Mikrofon, GOKIDY Mama Sandalyesi ve Outdoor Halı 120x180 cm bulunuyor. Hafta sonu fırsatlarını öğrenip değerlendirmek isteyenler ise arama motorları üzerinden ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu hakkında araştırma yapıyor. İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri

    ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geliyor!

    ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu, hafta sonu marketlere gelecek ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. Kataloğda Asonic Bluetooth Hoparlör, Asonic Karaoke Mikrofon, GOKIDY Mama Sandalyesi ve Outdoor Halı 120x180 cm ön plana çıkan ürünler arasında yer aldı. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 25 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Bebek ürünleri ve kitap çeşitleri

    Finish Hepsi Bir Arada Tablet ve Lipton Ice Tea Şeftali

    Kitap Çeşitleri

    Bebek ürünleri

    Outdoor Halı 59.95 ve 99.95 TL seçenekleriyle
    Haberler Ekonomi ŞOK 25 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geliyor! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünleri
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