BİM 24 Temmuz aktüel kataloğuyla bu hafta raflarda yer alan ürünlerin listesi firma tarafından açıklandı. Birbirinden farklı indirimlerle göze çarpan kataloğda özellikle mutfak ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Gün içerisinde marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar kataloğlardaki fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi indirimler var? İşte BİM 24 Temmuz aktüel kataloğu

BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam

• 4 gözü gazlı

• Otomatik çakmaklı

• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey

• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun

• Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.

• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.

• Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.