



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 109 bin kişi artarak 1 milyon 416 bine çıktı.

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.