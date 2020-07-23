Düzenlemenin Kurban Bayramı öncesinde esnafı rahatlatacağını vurgulayan Palandöken, "Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi kullanan 220 bini aşkın esnafımız bu ertelemeden yararlanacak. Yapılan ertelemeyle esnafımız kısa süreliğine de olsa nefes alabilecek." ifadelerini kullandı.

Palandöken, ertelemenin yıl sonuna kadar uzatılmasının esnafları daha çok rahatlatacağına dikkati çekerek, "Diğer bankalara olan borçların da yıl sonuna kadar ertelenmesi en büyük arzumuz. Bununla birlikte vergilerin ikinci taksitleri de yıl sonuna kadar mutlaka ertelenerek esnafımızın rahat bir nefes alması sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.