Bu hafta içerisinde hem altın hem de gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü. Bugün gümüş 5.034 liradan satılırken, 5.028 liradan alınmakta. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın ve gümüş fiyatlarının seyrini A Para ekranlarında değerlendirdi.

ALTIN SON YILDA %426 GETİRİ SAĞLADI

Yıllardır yatırımcılara yatırımlarınızı fizik bir biçimde altına çevirmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Memiş, "2009-2020 yılları arasında son 10 yılda gram altın yatırımcısına %426'lık bir getirisiyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ikinci sırada yer aldı" dedi.