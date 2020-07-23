Kredi borçları son dakika ertelendi mi? Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 3 ay ödemesiz olarak çok düşük faiz imkanları ile 200.000 liraya kadar verilen bu kredileri kimlere nasıl verilir? İşte, ülkemizde 2 şekilde verilen esnaf kredisinin ne olduğu ve sağladığı dev avantajları sayfamızda
KREDİ BORCU ERTELEMESİ YAPAN ÇALIŞANINI ÇIKARAMAYACAK?
Cumhurbaşkanı kararı ile Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak. Çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamında çıkarılacak.
ERTELENEN BORÇ DİĞER TAKSİTLERE YANSITILACAK?
Kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla ile ertelenen borçlar taksit sayısı değişmeksizin faiz tahakkuk ettirilerek diğer taksitlere eşit olarak yansıtılacak.
ESNAF KREDİ ERTELEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK
1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyen borçları kapsayacak. Ayrıca kredinin 30 Haziran öncesinde kullanılmış olma şartı aranacak.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİ ŞARTI NEDİR?
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.
ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.