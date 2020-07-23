Yaz sıcaklarında bile kelle paça tükettiklerini dile getiren Metin Aldemir adlı müşteri, kelle paçayı bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi. Aldemir, "Yaz ayları olmasına rağmen kelle paça almaya geldim. Bu korona virüs için kelle paçayı tavsiye ediyorum. Ailemle kelle paçayı haftada bir sefer yiyoruz, bir nevi şifa kaynağıdır. Kelle paça herkesin bildiği bir sakatat türü olduğu için kelle paçayı şifa olarak tavsiye ediyorum" diye konuştu.