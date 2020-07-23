Gram altın kaç TL sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 413,1 liraya taşıdı. Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?