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    • 23.07.2020 21:02
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan için özel olarak bastırılan parayı duyurdu. Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Ayasofya için özel para basıldı!

    Hazine ve Maliye Bakanı yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan için özel olarak bastırılan parayı duyurdu.

    "TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞÜYORUZ"
    Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz
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