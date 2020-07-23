Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yarın kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için özel olarak bastırılan parayı duyurdu.

"TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞÜYORUZ"

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Darphanemiz tarafından basılan #AyasofyaCamii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadelerine yer verdi.