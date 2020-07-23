A101 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu fırsatlarla görücüye çıktı. A101'de bu hafta teknoloji ürünleri ön plana çıkarken özellikle TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon, Philips kulak içi kulaklık, Philips 10.000 mAh Powerbank ve Piranha 9919 akıllı saat fiyatlarıyla ön planda bulunuyor. Ürünleri merak edenler ise fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. İşte A101 23 Temmuz aktüel kataloğu ile yeni ürünler

A101 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Xiaomi Redmi 7A 32 GB