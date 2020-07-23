Üniversite öğrencileri, Staj Seferberliği programıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü özel sektör firmalarında staj kolaylığına kavuştu. Pandemi nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Staj Seferberliği' büyük ilgi görürken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programının tam gençlere göre olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Staj Seferberliği' programına ilişkin paylaşılan videoyu sosyal medya hesabından tekrar paylaşan Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın işbirliği ile Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre" ifadesini kullandı.
NASIL YARARLANILACAK?
Örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler 3 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.
Adaylar, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilerek stajyer havuzuna girecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Staj Seferberliği programına ilişkin paylaşımda bulundu.