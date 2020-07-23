



NASIL YARARLANILACAK?

Örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler 3 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.



Adaylar, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilerek stajyer havuzuna girecek.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Staj Seferberliği programına ilişkin paylaşımda bulundu.