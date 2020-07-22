Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden kamu ve gönüllü özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile birlikte başlatılan staj seferberliği programıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak staj seferberliği programıyla ilgili paylaşımına "Tam gençlerimize göre" notunu düştü.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı: