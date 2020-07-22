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    • Ekonomi
    • 22.07.2020 11:21
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    • 22.07.2020 11:33
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    Hazine ve Maliye Bakanı "Tam gençlerimize göre" diyerek paylaştı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden kamu ve gönüllü özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile birlikte başlatılan staj seferberliği programıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden kamu ve gönüllü özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile birlikte başlatılan staj seferberliği programıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak staj seferberliği programıyla ilgili paylaşımına "Tam gençlerimize göre" notunu düştü.

    İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Tam gençlerimize göre" diyerek paylaştı
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