Altın fiyatlarıyla birlikte kıymetli madenlerden birisi olan gümüş fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Fiyatların seyrini merak eden vatandaşlar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. A Para canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarının seyrini değerlendirdi.
ALTIN SON YILDA %426 GETİRİ SAĞLADI
Yıllardır yatırımcılara yatırımlarınızı fizik bir biçimde altına çevirmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Memiş, "2009-2020 yılları arasında son 10 yılda gram altın yatırımcısına %426'lık bir getirisiyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ikinci sırada yer aldı" dedi.
GÜMÜŞ SON 5 AYDA ALTINDAN 2 KAT FAZLA KAZANDIRDI
Mart ayından bu yana bütün yatırımcılara bırakın altını gümüşe yönelin diye tavsiyede bulunduklarını belirten Memiş, "Gümüş son 5 aya baktığımız zaman altından iki kat fazla getiri sağladı" dedi.
"GRAM ALTINDA HER YIL %35-40 ARALIĞINDA BİR ARTIŞ OLABİLİR"
İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.
"DÜZELTME HAREKETLERİ İYİ BİR ALIM FIRSATI VERECEK"
Zaman zaman yıl sonuna kadar kar satışlarının olabileceğinin altını çizen Memiş, "Yaşanacak düzeltme hareketleri yatırımcısına iyi alım fırsatları sunacaktır. Yatırımcıların yapması gereken şu, ister emtia olsun ister borsa olsun ister döviz olsun bir yatırım aracına uzun vadeli bakmıyorsanız risk almış olursunuz" dedi.
Uzman isim, "Uzun vadede altın ve gümüş tarafı yatırımcısına hem fiziki tarafta hem de etf tarafında kazandırmaya devam edecek. Burada hiçbir şüphe yok" dedi.
ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ
Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.
Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalardaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.
Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzerine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.
Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin desteğindeki petrol fiyatlarındaki artış, ABD stoklarının yükseldiğini gösteren verilerle sınırlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 artışla 44.24 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 41.59 dolar,
- altın yüzde 0.63 artışla 1,853.32 dolar,
- gümüş yüzde 4.25 artışla 22.19 dolar,
- bakır yüzde 1.37 artışla 6,563.00 dolar,
- platin yüzde 2.37 artışla 904.27 dolar,
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,140.65 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 408 liraya, çeyrek altın 672 liraya, Cumhuriyet altını da 2,675 liraya yükseldi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 409,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.857,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,40'tan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1587, sterlin/dolar paritesi 1,2725, dolar/yen paritesi de 107,16 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 azalışla 44,10 dolardan işlem görüyor.