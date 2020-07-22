Altın fiyatlarıyla birlikte kıymetli madenlerden birisi olan gümüş fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Fiyatların seyrini merak eden vatandaşlar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. A Para canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarının seyrini değerlendirdi.

ALTIN SON YILDA %426 GETİRİ SAĞLADI

Yıllardır yatırımcılara yatırımlarınızı fizik bir biçimde altına çevirmelerini tavsiye ettiğini ifade eden Memiş, "2009-2020 yılları arasında son 10 yılda gram altın yatırımcısına %426'lık bir getirisiyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar ikinci sırada yer aldı" dedi.