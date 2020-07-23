BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürünler yoğun talep görecek. Firmanın internet sitesinde yer alan kataloğda mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken özellikle Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Kumtel Turbo Fırın, Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi ve Güral Porselen 12 Parça Çay Seti ön planda yer alıyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler ise BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğundaki diğer ürünleri araştırıyor. İşte haftanın indirimleri ve fiyat listesi
BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Cam Set Üstü Ocak
• 8 mm cam
• 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
• Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.
Ekspress Türk Kahvesi Makinesi
• Maksimum 4 fincan kapasiteli
• Tek tuşla kolay kontrol
12 Parça Çay Seti
• 6 adet cam çay bardağı
• 6 adet porselen çay tabağı
Dertsiz Masa Örtüsü
Dekoratif Cam Kase
Naturalove Ahşap Sunum Tablası
• Doğal çam ağacından üretilmiştir
3 Parça Kahve Sunum Seti
• 1 adet fincan
• 1 adet kahve yanı yaldızlı su bardağı
10'lu Minik Dekoratif Mandallar
• Farklı desen seçenekleri
• Fotoğraf asmak için ip dahildir
Farklı desenlerde Taşlı Şapka Kadın-Çocuk
Dede
Mini Blok Hayvan Seti
Çocuk Pullu Çanta
Lux Kromlu Banyo ve Mutfak Organizeri
NorthPacific Çok Fonksiyonlu Kampçı Saati
• Kamp ateşi için çakmak taşı
• Yönlendirme için pusula
Fakir Saç Kurutma Makinesi Frida
• 2 farklı hız ayarı
• 3 farklı sıcaklık ayarı
Farklı renklerde Hobi Masası