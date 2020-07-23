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    • 23.07.2020 23:45
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    yla yarın yeni fırsatlar geliyor! Cuma günü 'de hangi indirimler var?

    24 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ile yarın raflarda yer alacak ürünlerin listesi firma tarafından açıklandı. Birbirinden farklı indirimlerle göze çarpan kataloğda özellikle mutfak ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Gün içerisinde marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar kataloğlardaki fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Peki, cuma günü BİM'de hangi indirimler var? İşte BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğu indirimli ürün listesi

    BİM 24 Temmuz aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar geliyor!

    BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürünler yoğun talep görecek. Firmanın internet sitesinde yer alan kataloğda mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken özellikle Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Kumtel Turbo Fırın, Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi ve Güral Porselen 12 Parça Çay Seti ön planda yer alıyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler ise BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğundaki diğer ürünleri araştırıyor. İşte haftanın indirimleri ve fiyat listesi

    BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Cam Set Üstü Ocak

    • 8 mm cam
    • 4 gözü gazlı
    • Otomatik çakmaklı
    • Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
    • Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
    • Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
    • Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
    • Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.

    Ekspress Türk Kahvesi Makinesi

    • Maksimum 4 fincan kapasiteli
    • Tek tuşla kolay kontrol

    12 Parça Çay Seti

    • 6 adet cam çay bardağı
    • 6 adet porselen çay tabağı

    Dertsiz Masa Örtüsü

    Dekoratif Cam Kase

    Naturalove Ahşap Sunum Tablası

    • Doğal çam ağacından üretilmiştir

    3 Parça Kahve Sunum Seti

    • 1 adet fincan
    • 1 adet kahve yanı yaldızlı su bardağı

    10'lu Minik Dekoratif Mandallar

    • Farklı desen seçenekleri
    • Fotoğraf asmak için ip dahildir

    Farklı desenlerde Taşlı Şapka Kadın-Çocuk

    Dede
    Mini Blok Hayvan Seti

    Çocuk Pullu Çanta

    Lux Kromlu Banyo ve Mutfak Organizeri

    NorthPacific Çok Fonksiyonlu Kampçı Saati

    • Kamp ateşi için çakmak taşı
    • Yönlendirme için pusula

    Fakir Saç Kurutma Makinesi Frida

    • 2 farklı hız ayarı
    • 3 farklı sıcaklık ayarı

    Farklı renklerde Hobi Masası
    Haberler Ekonomi BİM 24 Temmuz aktüel kataloğuyla yarın yeni fırsatlar geliyor! Cuma günü BİM'de hangi indirimler var?
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