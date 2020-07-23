BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürünler yoğun talep görecek. Firmanın internet sitesinde yer alan kataloğda mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken özellikle Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Kumtel Turbo Fırın, Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi ve Güral Porselen 12 Parça Çay Seti ön planda yer alıyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler ise BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğundaki diğer ürünleri araştırıyor. İşte haftanın indirimleri ve fiyat listesi

BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam

• 4 gözü gazlı

• Otomatik çakmaklı

• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey

• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun

• Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.

• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.

• Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.