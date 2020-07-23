Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı sorusu çalışanların gündemindeki yerini koruyordu. Son dakika haberine göre İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği hangi tarihe kadar uzatılacak? İşte merak edilen detaylar

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun' teklifi görüşülerek, kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte 'kısa çalışma ödeneğinin' süresi uzatılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Koronavirüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih engelinin istisnaları arasına ekleniyor.