Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,20 lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyrini merak edenler yapılan son yorumları okuyor. Peki, gram ve çeyrek altın yükselişini sürdürecek mi? İşte detaylar...

GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 10 lira fiyat artışı yaşandı. Çeyrek altın da iki günde 20 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın bugün 685 liraya yükselirken, gram altın ise 410 lirayı aştı.

Çeyrek altın iki günde 20 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarının ise yükselmesi bekleniyor.