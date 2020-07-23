Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,20 lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı. Bu kapsamda altın fiyatlarının seyrini merak edenler yapılan son yorumları okuyor. Peki, gram ve çeyrek altın yükselişini sürdürecek mi? İşte detaylar...
GRAM VE ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında onsun hızlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte gram altında iki günde 10 lira fiyat artışı yaşandı. Çeyrek altın da iki günde 20 lira değer kazandı. Altın, her zaman olduğu gibi yatırımcısına kazandırdı. Çeyrek altın bugün 685 liraya yükselirken, gram altın ise 410 lirayı aştı.
Çeyrek altın iki günde 20 lira değer kazanırken, altın yatırımcıları yılbaşına kadar gram altının 500 lirayı görmesini bekliyor. Çeyrek ve gram altın fiyatlarının ise yükselmesi bekleniyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 414 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 414,20 liradan, 2 bin 728 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 749 liradan, 377,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 381,50 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 686 liradan, bin 333 liradan alınan Yarım Ziynet bin 343 liradan ve 667 liradan alınan Çeyrek Ziynet 672 liradan satıldı.
ALTININ KİLOGRAMI 413 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 413 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 409 bin 310 lira, en yüksek 415 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 181 milyon 878 bin 268,24 lira, işlem miktarı ise 2.895,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 207 milyon 986 bin 904,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.888,03 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.888,03 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,85 artışla 413 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8300 lira, satışta 6,8574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1589, sterlin/dolar paritesi 1,2735, dolar/yen paritesi de 106,99 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 düşüşle 44,15 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,888 DOLARI GÖRDÜ, PETROL YATAY
Yeni zirveye doğru hareketlerini sürdüren altın fiyatları, 1,871 dolar ile başladığı gün içinde 1,888.69 doları gördükten sonra, 1,880 dolar sınırına dönerken, petrol fiyatları 41 - 44 dolarda yatay hareket ediyor.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.
Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.
ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 44.40 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.29 düşüşle 41.73 dolar,
- altın yüzde 0.44 artışla 1,879.88 dolar,
- gümüş yüzde 1.96 düşüşle 22.56 dolar,
- bakır yüzde 1.31 düşüşle 6,477.00 dolar,
- platin yüzde 1.29 düşüşle 914.78 dolar,
- paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,142.62 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,718 liraya yükseldi.