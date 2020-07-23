Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları bayrama az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını öğrenmek istiyor. Kurban, Allah'ın Müslümanlara emir ve lütfettiği, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın ve cömertliğin en güzel ifadesidir. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Migros, A101, Carrefoursa kurbanlık fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.