Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkındaki 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu personeli olmak için genel ve özel şartlar yer almaktadır. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce memur personel alımı başvuru şartları detayları
GÜNCEL MEMUR ALIM İLANLARI
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 MEMUR ALACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 MEMUR ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ZABITA MEMURU ALACAK
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK
GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 MEMUR ALACAK
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
30 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
KPSS 2020/1 kapsamında merkezi yerleştirme ile memur olmak isteyen adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan sahibi olmak gereklidir. Ayrıca her kadro ve pozisyon için nitelik kodları bulunuyor. Bu nitelik kodlarında alım pozisyonuna göre mezuniyet şatları bulunmaktadır. Buradaki niteliklere de uygun olmak gereklidir.
LİSANS MEZUNU MEMUR ALIM DETAYLARI:
Lisans mezunu 1539 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Alımlar farklı üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yapılacak. İşte alım yapacak kurumlar:
Bilgisayar işletmeni
Mühendis,
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kütüphaneci
Memur
Psikolog
Mimar
Avukat
Veteriner Hekim
Heykeltraş
ARFF Memuru
Apron Memuru
Merkezi satınalma uzman yardımcısı
Bilet kontrol memuru
Sosyal Çalışmacı
Mütercim
Diyetisyen
Şoför
Şehir Plancısı
Zabıta memuru
Programcı
Hemşire
Teknik öğretmen
Sağlık memuru
Denizcilik Sörvey mühendisi
MEMUR NASIL OLUNUR?
Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır.
Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.