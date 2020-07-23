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    • Ekonomi
    • 23.07.2020 14:35
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    • 23.07.2020 14:38
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    ! 50 puanı ve KPSS şartsız binlerce nedir?

    Kamuda kadrolu veya sözleşmeli devlet memuru olmak için genel şartlar yer almaktadır. Bu şartlar da 657 DMK 48'nci maddede açık bir şekilde ifade edilmiştir. Sözleşmeli ve kadrolu memur alımları birçok kamu kurum ve kuruluşuna yapılmaya devam ediyor. Alımların minimum seviyede olması atanmak için şartları zorluyor! Kamuya memur olarak atanmak için genel ve özel şartların detayları yazının devamında! şartsız ile binlerce memur personel alımı için tüm detayları paylaşıyoruz. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez.

    KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce memur personel alımı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden çok sayıda personel, memur ve işçi alımı yayımlandı. Bu anlamda en az ilkokul mezunu şartı aranan ilanların detayları sayfamızda yer alıyor. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkındaki 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamu personeli olmak için genel ve özel şartlar yer almaktadır. İşte KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile binlerce memur personel alımı başvuru şartları detayları

    GÜNCEL MEMUR ALIM İLANLARI

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 MEMUR ALACAK

    ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 MEMUR ALACAK

    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ZABITA MEMURU ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    30 ZABITA MEMURU ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    TÜM MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

    KPSS 2020/1 kapsamında merkezi yerleştirme ile memur olmak isteyen adaylar öncelikle 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve KPSS'den lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan sahibi olmak gereklidir. Ayrıca her kadro ve pozisyon için nitelik kodları bulunuyor. Bu nitelik kodlarında alım pozisyonuna göre mezuniyet şatları bulunmaktadır. Buradaki niteliklere de uygun olmak gereklidir.

    KPSS 2020/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    LİSANS MEZUNU MEMUR ALIM DETAYLARI:

    Lisans mezunu 1539 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Alımlar farklı üniversiteler ve kamu kurumları tarafından yapılacak. İşte alım yapacak kurumlar:

    Bilgisayar işletmeni

    Mühendis,

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

    Kütüphaneci

    Memur

    Psikolog

    Mimar

    Avukat

    Veteriner Hekim

    Heykeltraş

    ARFF Memuru

    Apron Memuru

    Merkezi satınalma uzman yardımcısı

    Bilet kontrol memuru

    Sosyal Çalışmacı

    Mütercim

    Diyetisyen

    Şoför

    Şehir Plancısı

    Zabıta memuru

    Programcı

    Hemşire

    Teknik öğretmen

    Sağlık memuru

    Denizcilik Sörvey mühendisi

    MEMUR NASIL OLUNUR?

    Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar , izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır.

    Memurluk dışında başka işlerde çalışan kişilerin işveren tarafından işine son verilmesi durumunda çalışan kişinin ilerleyen yılları için planlama yapmasını zorlaştırırken devlet memurluğu yapanlar kolaylıkla işten çıkartılma, kovulma durumu yaşamazlar. Memurluğun gerektirdiği şekilde iş hayatlarını sürdürmeleri gerekir. Yüz kızartıcı suç işlenmez ise memuriyet hayatınıza emekli olana kadar devam ettirebilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 23 Temmuz güncel kamu ilanları! 50 KPSS puanı ve KPSS şartsız binlerce memur personel alımı başvuru şartları nedir?
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