İŞKUR Huzurevlerine Personel Alımı Başvuru Şartları

İŞKUR, huzurevlerine alacağı personelleri sınavsız bir şekilde almaktadır ancak bazı şartlar aramaktadır. Bu şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,millî savunmaya karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikâp,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak..

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak,.

Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Başvuru yapacak erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.