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    • 23.07.2020 10:07
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    Son dakika: kritik sınırın hemen altında | 23 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi

    'da BIST 100 endeksi açılışta 634,09 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 118.713,99 puana çıktı. Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra 'nin bugünkü toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Borsa İstanbul kritik sınırın hemen altında

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 118.713,99 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 634,09 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 118.713,99 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,53 ve holding endeksi yüzde 0,62 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile madencilik oldu.

    BIST 100 endeksi, dün 117.500-119.500 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü bir önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde, 118.079,91 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra 'nin bugünkü toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

    Veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

    AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugünkü toplantıda politika ini sabit bırakmasını bekliyor. 25 Haziran'daki son TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul kritik sınırın hemen altında | 23 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi
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