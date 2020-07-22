ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri, marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda kataloğda yer alan ürünleri merak edenler arama motorları üzerinden yeni ürünleri öğrenmek istiyor. Onlarca indirim ve fırsatın yer aldığı kataloğda özellikle teknoloji İşte ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimler
ŞOK 22-28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU
Çelik Saklama Kabı çeşitleri
Testere ve Aspirator
Kahvaltı ve Yemek Seti
Valiz Çeşitleri
Yiyecek, Dondurma ve İçecek Türleri
Yiyecek, İçecek ve Bakım ürünleri
Sehpa ve Kavanoz Çeşitleri
Tava Çeşitleri
Philips 32" Ultra İnce HD Smart LED TV
Mutfak Ürünleri
Bıçak, Pano ve Balta