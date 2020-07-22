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    • Ekonomi
    • 22.07.2020 22:34
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    • 22.07.2020 22:34
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    22-28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu indirimlerle geldi! İşte ŞOK'ta haftanın yıldızları

    22-28 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun talep gördü. Özellikle teknoloji ürünleri gençlerin ilgisini çekiyor. ŞOK'ta bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekerken indirimler ertesi gün marketlerden alışveriş yapacak olanlar yeni ürünleri merak ediyor. Peki, ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğu ürünlerinde hangi indirimler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi ve bilgileri...

    ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğu indirimlerle geldi!

    ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri, marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda kataloğda yer alan ürünleri merak edenler arama motorları üzerinden yeni ürünleri öğrenmek istiyor. Onlarca indirim ve fırsatın yer aldığı kataloğda özellikle teknoloji İşte ŞOK 22-28 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimler

    ŞOK 22-28 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Çelik Saklama Kabı çeşitleri

    Testere ve Aspirator

    Kahvaltı ve Yemek Seti

    Valiz Çeşitleri

    Yiyecek, Dondurma ve İçecek Türleri

    Yiyecek, İçecek ve Bakım ürünleri

    Sehpa ve Kavanoz Çeşitleri

    Tava Çeşitleri

    Philips 32" Ultra İnce HD Smart LED TV

    Mutfak Ürünleri

    Bıçak, Pano ve Balta
    Haberler Ekonomi ŞOK 22-28 Temmuz 2020 aktüel kataloğu indirimlerle geldi! İşte ŞOK'ta haftanın yıldızları
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