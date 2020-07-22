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    • 22.07.2020 22:57
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    yla yeni fırsatlar gelecek! İşte 'de haftanın indirimleri

    yla yeni fırsatlar gelecek. Yeni aktüel kataloğla perşembe günü birbirinden hesaplı ürünler satışta olacak ve yoğun ilgi görecek. Firma Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan şubelerinde satışa sunulacak ürünleri duyurdu. Kataloğda fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon ve Piranha 9919 akıllı saat ön plana çıktı. İşte 23 Temmuz aktüel kataloğu

    A101 23 Temmuz aktüel kataloğunda yeni fırsatlar!

    A101 23 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunda yer alan yeni indirimler belli oldu. A101'de bu hafta teknoloji ürünleri ön plana çıkarken özellikle TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, Xiaomi Redmi 7A 32 GB akıllı telefon, Philips kulak içi kulaklık, Philips 10.000 mAh Powerbank ve Piranha 9919 akıllı saat fiyatlarıyla ön planda bulunuyor. Ürünleri merak edenler ise arama motorları üzerinden fırsatları öğrenmek istiyor. İşte haftanın yeni ürünleri

    A101 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Xiaomi Redmi 7A 32 GB

    Kral Motor Çeşitleri

    Kurban Bayramı'na özel ürünler

    Halı ve Giyecek Çeşitleri

    Kurban Bayramı'na özel ürünler

    Derin Dondurucu ve Özel Bakım Ürünleri

    ABS valiz çeşitleri

    Birbirinden farklı mutfak ürünleri

    Aldın Aldın'da özel mutfak ürünleri

    Bebek bezinde büyük fırsat

    Kahvaltı ve mutfağa dair dikkat çeken ürünler
    Haberler Ekonomi A101 23 Temmuz aktüel kataloğuyla yeni fırsatlar gelecek! İşte A101'de haftanın indirimleri
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