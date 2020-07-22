Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle altın ons fiyatı 1857 dolara yükseldi. Gram altın serbest piyasada 408 lira ile tarihi rekorla güne başladı. Küresel merkez bankalarının koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileriyle gümüşün ons fiyatı ise 22,83 dolar seviyesine çıkarak, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ALTIN DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK"
Altının sene başından temmuz ayına kadar olan sürede ons bazında yaklaşık yüzde 35 arttığına işaret eden Yazıcı, "Altın değer kazanmaya devam edecek. Altının ons fiyatı şuanda 1860 bandında seyrediyor. Kuyumcular olarak ons fiyatının 1980 dolar seviyesini kırıp, artış yaşayacağını öngörüyoruz. Küresel piyasalara baktığımız zaman; Almanya, Malezya, Endonezya ve Çin altının kendi değerinin yaklaşık yüzde 10'un üzerinde işlem yapıyor." ifadelerini kullandı.
"ALTININ 400 İLE 450 LİRA BANDINDA HAREKETLİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
Dünyada altına talebin olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Altın çok kıymetli bir maden, karşılığı olan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılara altına kısa vadeli olarak değil, uzun vadeli olarak yatırım yapmalarını öneriyoruz. Uzun vadeli olarak yapılan altın yatırımı kazandıracaktır. Altının 400 ile 450 lira bandında hareketli olacağını öngörüyoruz. Gram altının fiyatı 410 lira, çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 750 lira civarında işlem görüyor." diye konuştu.
"GÜMÜŞE TALEP VAR"
Son zamanlarda gümüşe de talebin olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "1 kg gümüş şu anda 5 bin lira civarında işlem görüyor. Hem altın hem de gümüş rekor seviyelere ulaştı. Vatandaş, 1 kg altını 410 bin liraya almak yerine 5 bin liraya 1 kg gümüş alıyor. Daha tasarruflu ve toplu görüyor. Düğün sezonu açıldı. 10 gram bilezik 4 bin liradan işlem görüyor. Eskiden 20 gram olan bilezikler şuanda 10 gram görünümünde, 10 gramlık bileziklerde 5 gram görünümüne düştü. Vatandaş şuanda gösterişli ve hafif olan takıları tercih ediyor." açıklamalarında bulundu.
ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ
Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı.
Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.
Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalandaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.
Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzrine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.
Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin desteğindeki petrol fiyatlarındaki artış, ABD stoklarının yükseldiğini gösteren verilerle sınırlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 artışla 44.24 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 41.59 dolar,
- altın yüzde 0.63 artışla 1,853.32 dolar,
- gümüş yüzde 4.25 artışla 22.19 dolar,
- bakır yüzde 1.37 artışla 6,563.00 dolar,
- platin yüzde 2.37 artışla 904.27 dolar,
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,140.65 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 408 liraya, çeyrek altın 672 liraya, Cumhuriyet altını da 2,675 liraya yükseldi.