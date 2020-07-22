Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve koronavirüsün etkileriyle altın ons fiyatı 1857 dolara yükseldi. Gram altın serbest piyasada 408 lira ile tarihi rekorla güne başladı. Küresel merkez bankalarının koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileriyle gümüşün ons fiyatı ise 22,83 dolar seviyesine çıkarak, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALTIN DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDECEK"

Altının sene başından temmuz ayına kadar olan sürede ons bazında yaklaşık yüzde 35 arttığına işaret eden Yazıcı, "Altın değer kazanmaya devam edecek. Altının ons fiyatı şuanda 1860 bandında seyrediyor. Kuyumcular olarak ons fiyatının 1980 dolar seviyesini kırıp, artış yaşayacağını öngörüyoruz. Küresel piyasalara baktığımız zaman; Almanya, Malezya, Endonezya ve Çin altının kendi değerinin yaklaşık yüzde 10'un üzerinde işlem yapıyor." ifadelerini kullandı.