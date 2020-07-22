İslam alemi 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş kurbanlık fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Migros, A101, Carrefoursa kurbanlık fiyatları ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? A101, Carrefour, Migros kurbanlık fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.