2. el araba fiyatları o ayda durgunlaşabilir! İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretilemediğinde ikinci el fiyatları sürekli artıyor. Araba almayı düşünenler ise fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TAŞLAR 2-3 AY SONRA YERİNE OTURUR"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi.