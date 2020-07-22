22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları sürekli artıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?