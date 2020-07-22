22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları sürekli artıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|404,50
|404,70
|408,80
|409,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.666,00
|2.687,00
|2.694,00
|2.715,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|369,00
|373,00
|373,00
|377,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.605,00
|2.625,00
|2.633,00
|2.653,00
|Yarım Ziynet
|1.303,00
|1.313,00
|1.316,00
|1.326,00
|Çeyrek Ziynet
|651,00
|656,00
|658,00
|663,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,06 artışla 409,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 663,00 lira, Cumhuriyet altını 2.715,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 409,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 407 bin 250 lira, en yüksek 410 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 120 milyon 231 bin 794,02 lira, işlem miktarı ise 2.786,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 162 milyon 586 bin 70,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.857,64 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,64 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,40'tan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1587, sterlin/dolar paritesi 1,2725, dolar/yen paritesi de 107,16 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 azalışla 44,10 dolardan işlem görüyor.
ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ
Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı. Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.
Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalardaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15'i buldu.
Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzerine yükseldi; 13 Temmuz'da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.02 liraya kadar çıktı.
Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin desteğindeki petrol fiyatlarındaki artış, ABD stoklarının yükseldiğini gösteren verilerle sınırlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 artışla 44.24 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.12 artışla 41.59 dolar,
- altın yüzde 0.63 artışla 1,853.32 dolar,
- gümüş yüzde 4.25 artışla 22.19 dolar,
- bakır yüzde 1.37 artışla 6,563.00 dolar,
- platin yüzde 2.37 artışla 904.27 dolar,
- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 2,140.65 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 408 liraya, çeyrek altın 672 liraya, Cumhuriyet altını da 2,675 liraya yükseldi.