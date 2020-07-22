ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2020 ÖTV indirimi ne zaman çıkacak?

Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi ne zaman çıkacak? Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yükselişin yaşanmasının ardından gözler ÖTV indirimi fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz yıl yapılan indirimle araç satışı yükselişe geçmişti. ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle gelmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?

Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.