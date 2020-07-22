



Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Barajı'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) devredildiğini bildirdi. Yıldız, "Barajda 2 ay içinde 400 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlandı. Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

