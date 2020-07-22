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    • Ekonomi
    • 22.07.2020 Gazete
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    Emekliye en az 3.967 TL! 2020 en düşük si maaşı ne kadar olacak?

    2 milyonu aşkın sine ’da 3’lü ödeme yapılacak. Temmuz farkı, aylığı ve bayram ikramiyesi ile kazançlar artacak. En düşük aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi. Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak. İşte memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Memur     emeklileri önümüzdeki hafta 3'lü kazanç elde edecek. Enflasyon verileri beklendiği için 1-5 Temmuz'da maaşlarını zam yansıtılmadan alan memur emeklilerine, yüzde 5.75 artış ile oluşan farkları 28-29 Temmuz'da ödenecek.



    Ağustos aylıklarını da bayram nedeniyle erken ödemeyle bu tarihlerde ceplerine koyacak olan memur emeklileri, aynı anda bin lira bayram ikramiyesini de hesabında görecek.



    Yani memur emeklilerine 28-29 Temmuz'da zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos maaşı ödenecek.



    En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi.



    Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak.



    KİME, NE ZAMAN?
    Ziraat Bankası'ndan ayın 1 ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde alanlara 29 Temmuz'da ödeme olacak.



    Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise ödeme 28 Temmuz'da.

    Haberler Ekonomi Emekliye en az 3.967 TL! 2020 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
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