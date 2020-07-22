Memur emeklileri önümüzdeki hafta 3'lü kazanç elde edecek. Enflasyon verileri beklendiği için 1-5 Temmuz'da maaşlarını zam yansıtılmadan alan memur emeklilerine, yüzde 5.75 artış ile oluşan farkları 28-29 Temmuz'da ödenecek.
Ağustos aylıklarını da bayram nedeniyle erken ödemeyle bu tarihlerde ceplerine koyacak olan memur emeklileri, aynı anda bin lira bayram ikramiyesini de hesabında görecek.
Yani memur emeklilerine 28-29 Temmuz'da zam farkı, bayram ikramiyesi ve Ağustos maaşı ödenecek.
En düşük memur emeklisi aylığı bu ay 2 bin 661 lira 34 kuruştan 153,02 lira artışla 2 bin 814 lira 37 kuruşa yükseldi.
Bu maaşı alan emeklinin hesabına, 153,02 lira zam farkı, bin lira ikramiye ve 2 bin 814 lira 37 kuruş Ağustos aylığı olmak üzere 3 bin 967 lira 39 kuruş ödeme yatırılacak.
KİME, NE ZAMAN?
Ziraat Bankası'ndan ayın 1 ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde alanlara 29 Temmuz'da ödeme olacak.
Aylıklarını diğer bankalardan alanlara ise ödeme 28 Temmuz'da.