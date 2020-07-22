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    • 22.07.2020 10:40
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    katalog 24 Temmuz! kataloğu bu hafta neler satılacak?

    katalog 24 Temmuz Cuma! BİM katalog her hafta alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. kataloğu birbirinden hesaplı ürünleri tüketicilerin satışına çıkarıyor. Tüketiciler de bu kampanyalardan faydalanmak istiyor. Cuma günleri satışa çıkan BİM aktüel ürünlerin fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte; 24 TEMMUZ Cuma !

    BİM aktüel katalog 24 Temmuz! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler satılacak?

    24 Temmuz BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler 24 Temmuz Cuma kataloğunda hobiden gıdaya, giyimden mutfak ürünlerine pek çok farklı ürün bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler listesi…

    BİM 24 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Kumtel Aspiratör 129 TL

    Fakir Kaave Ekspress Türk Kahve Makinesi 249 TL

    Güral Porselen 12 Parça Çay Seti 49,90 TL

    Güral Porselen Kahvaltı Seti 119 TL

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL

    Kumtel Elektrikli Barbekü 99,90 TL

    Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL

    Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL

    Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL

    Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 85 TL

    Haşere Öldürücü 89,90 TL

    Vinto Çok Amaçlı Kutu 14,90 TL

    Lux Kromlu Mutfak ve Banyo Organizeri 19,90 TL

    Plastik Sandalye 49,90 TL

    Tabure 9,95 TL

    Oto Termos 24 Litre 179 TL

    Kahvaltı Sunum Seti 3 Parça 29,90 TL

    Dynamic Nostaljik Işıldak 59,90 TL

    NorthPasific Katlanır Alümünyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL

    NorthPasific Çok Fonksiyonlu Kamp Saati 39,90 TL

    NorthPasific Çok Fonksiyonlu El Aleti 59,90 TL

    Alevli Kancalı Kamp Lambası 39,90 TL

    Şönil Seccade 70x110 cm 9,95 TL

    Çocuk kol Saati 19,90 TL

    Kız Çocuk Pullu Elbise 24,90 TL

    Pullu Çocuk Çanta 14,90 TL

    Çocuk Toka Seti 13,90 TL
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