BİM aktüel katalog 24 Temmuz! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler satılacak?

24 Temmuz BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM marketlerinde birbirinden hesaplı ürünler satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler 24 Temmuz Cuma kataloğunda hobiden gıdaya, giyimden mutfak ürünlerine pek çok farklı ürün bulunuyor. İşte, BİM aktüel ürünler listesi…
BİM 24 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Aspiratör 129 TL
Fakir Kaave Ekspress Türk Kahve Makinesi 249 TL
Güral Porselen 12 Parça Çay Seti 49,90 TL
Güral Porselen Kahvaltı Seti 119 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
Kumtel Elektrikli Barbekü 99,90 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 85 TL
Haşere Öldürücü 89,90 TL
Vinto Çok Amaçlı Kutu 14,90 TL
Lux Kromlu Mutfak ve Banyo Organizeri 19,90 TL
Plastik Sandalye 49,90 TL
Tabure 9,95 TL
Oto Termos 24 Litre 179 TL
Kahvaltı Sunum Seti 3 Parça 29,90 TL
Dynamic Nostaljik Işıldak 59,90 TL
NorthPasific Katlanır Alümünyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL
NorthPasific Çok Fonksiyonlu Kamp Saati 39,90 TL
NorthPasific Çok Fonksiyonlu El Aleti 59,90 TL
Alevli Kancalı Kamp Lambası 39,90 TL
Şönil Seccade 70x110 cm 9,95 TL
Çocuk kol Saati 19,90 TL
Kız Çocuk Pullu Elbise 24,90 TL
Pullu Çocuk Çanta 14,90 TL
Çocuk Toka Seti 13,90 TL