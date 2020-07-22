İlk 3 ayda 4 milyar TL'yi aştı! Rakamlar belli oldu

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 6 milyon 781 bin kişi seyahate çıkarken toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,5 azalarak 7 milyon 958 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 75 milyon 346 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,5, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 lira oldu.