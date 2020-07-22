



"144 BİN ÇOCUĞUMUZA 155 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz" diyen Bakan Selçuk, "Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL'den 1.082 TL'ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1.485 TL'den 1.687 TL'ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.