Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.07.2020 23:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 23:21
    ABONE OL

    24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda onlarca sürpriz! Mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor

    24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda bu hafta onlarca indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Firmanın internet sitesinde yer alan kataloğda mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekerken özellikle Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Kumtel Turbo Fırın, Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi ve Güral Porselen 12 Parça Çay Seti ön planda yer alıyor. Marketlerdeki fırsatları kaçırmak istemeyenler ise BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğundaki diğer ürünleri merak ediyor.

    BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğu indirim dolu!

    BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğu ile bu hafta raflarda yer alacak ürünlerin listesi belli oldu. Birbirinden farklı indirimlerle göze çarpan kataloğda özellikle mutfak ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Gün içerisinde marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar kataloğlardaki fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. İşte BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğu indirimleri

    BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Cam Set Üstü Ocak

    • 8 mm cam
    • 4 gözü gazlı
    • Otomatik çakmaklı
    • Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
    • Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
    • Doğalgaz ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir.
    • Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir.
    • Ankastreye dönüşümü uygun ve ücretlidir.

    Ekspress Türk Kahvesi Makinesi

    • Maksimum 4 fincan kapasiteli
    • Tek tuşla kolay kontrol

    12 Parça Çay Seti

    • 6 adet cam çay bardağı
    • 6 adet porselen çay tabağı

    Dertsiz Masa Örtüsü

    Dekoratif Cam Kase

    Naturalove Ahşap Sunum Tablası

    • Doğal çam ağacından üretilmiştir

    3 Parça Kahve Sunum Seti

    • 1 adet fincan
    • 1 adet kahve yanı yaldızlı su bardağı

    10'lu Minik Dekoratif Mandallar

    • Farklı desen seçenekleri
    • Fotoğraf asmak için ip dahildir

    Farklı desenlerde Taşlı Şapka Kadın-Çocuk

    Dede
    Mini Blok Hayvan Seti

    Çocuk Pullu Çanta

    Lux Kromlu Banyo ve Mutfak Organizeri

    NorthPacific Çok Fonksiyonlu Kampçı Saati

    • Kamp ateşi için çakmak taşı
    • Yönlendirme için pusula

    Fakir Saç Kurutma Makinesi Frida

    • 2 farklı hız ayarı
    • 3 farklı sıcaklık ayarı

    Farklı renklerde Hobi Masası
    Haberler Ekonomi BİM 24 Temmuz Cuma aktüel kataloğunda onlarca sürpriz! Mutfak ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri