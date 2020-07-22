Borsa günü yatay tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

ABD, Çin'den Houston kentindeki başkonsolosluğunu boşaltmasını istediğini anımsatan analistler, ABD'nin bu kararının piyasalar üzerindeki etkilerinin izleneceğini ifade etti.