Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı

HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak.