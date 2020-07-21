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    • 21.07.2020 13:55
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medyadan paylaştı: Hedefimiz sağlam bir Türkiye si

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE Sİ oluşturmak." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı
    HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE Sİ oluşturmak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi
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