



"ÇİN, YABANCIYA KONUT SATIŞINDA UZAK DOĞU'NUN KİLİDİ AÇACAK"

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da Türkiye'den konut alan ülkelerin başını genelde İran, Irak ve Rusya gibi yakın ülkelerin çektiğini belirterek, ilk 20'de Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerinden bazı devletlerin yer aldığını söyledi.



Bu listede genellikle Uzak Doğu ile Güney Amerika ülkelerinin bulunmadığını dile getiren Demirbaş, Çin'in 2016'dan sonra tekrar en çok konut alanlar listesine girmesinin sektör için pozitif bir gelişme olduğunu anlattı.



Demirbaş, 1,4 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'deki zengin sayısının çok yüksek olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu kişiler dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Son yıllarda bu ülkede Türkiye'nin bilinirliğinin artması söz konusu yatırımın ülkemize de yönelmesi adına çok güzel bir gelişme. Yılın ilk yarısında sekizinci sıraya kadar yükselen Çinlilerin konuta talebinin süreceğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda Çin'de Türk gayrimenkul ürünlerini tanıtmalı ve sektörün cazibesi daha çok anlatmalıyız. Çin, sektörümüz için Uzak Doğu'nun kilidi olacaktır. Hem yıllık satış adedini, hem de gelirimizi bu sayede artıracağımızdan şüphemiz yok."