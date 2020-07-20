Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ve özellikle hediyeleşme aracı olarak kullanılan altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu yönde etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda tarihi rekoruna ulaştı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken fiyatların seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.