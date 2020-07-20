Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ve özellikle hediyeleşme aracı olarak kullanılan altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Koronavirüsün ekonomik etkilerinden olumlu yönde etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda tarihi rekoruna ulaştı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken fiyatların seyriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 400,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 650,00 lira, Cumhuriyet altını 2.661,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 400,60 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.817,05 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 400 bin 200 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1443, sterlin/dolar paritesi 1,2641, dolar/yen paritesi de 107,21 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,20 düşerek 43,14 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 400 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 400 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 398 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 400 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 543 milyon 64 bin 819,04 lira, işlem miktarı ise 3.961,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 560 milyon 842 bin 412,02 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi şeklinde sıralandı.
GÜMÜŞ DÖRT YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19.66 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken daha da yükseldi. Bu arada, küresel olarak yeni Covid-19 vakalarının sayısı artmaya devam ederken, Hindistan ilk kez tek bir günde 40,000'den fazla, ABD'nin rakamları da 55,000'in üzerinde yüksek kaldı.
Zirvenin ardından günlük yüzde 1.5 artışla yükseldiği ons başına 19.64 dolarlık fiyatıyla gümüşün yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9.96 düzeyine yükseldi.
Altın fiyatları da, yüzde 0.31 artışla ons başına 1,815.76 dolar ile yıllık bazda kazancını yüzde 19.57 düzeyine yükseltti.
Platin, yüzde 1.32 artışla ons başına 850.48 dolara ve paladyum da yüzde 1.01 artışla ons başına 2,041.55 dolara çıktı.