Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 405 liradan, çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.
Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 405.52 liraya taşırken; saat 15.52 itibarıyla 404.56 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, Cumhuriyet altını da 2.635 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 1.16 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yönü hakkında konuştu. İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.