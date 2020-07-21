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    • Ekonomi
    • 21.07.2020 16:29
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    • 21.07.2020 16:32
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    Gram fiyatında tarihi rekor! da yükseliş devam edecek mi?

    Son günlerde yeniden yükseliş trendine giren gram fiyatı, 400 liralık direnç noktasını bir kez daha aşarak 405 liraya kadar yükseldi. da 405 TL ile tüm zamanların rekoru kırılırken, çeyrek altın ise 664 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da 1841 dolar seviyesinden işlem görüyor.

    Gram altın fiyatında tarihi rekor

    Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 405 liradan, çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.

    Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 405.52 liraya taşırken; saat 15.52 itibarıyla 404.56 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, Cumhuriyet altını da 2.635 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise 1841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 1.16 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.

    GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yönü hakkında konuştu. İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.

    "ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
    Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.

    Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
    Haberler Ekonomi Gram altın fiyatında tarihi rekor! Gram altında yükseliş devam edecek mi? 21 Temmuz 2020 gram altın fiyatları
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