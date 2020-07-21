Altın fiyatları neden yükseliyor? Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Altın alacaklar satacaklar dikkat kritik tarih...

Altın fiyatları yorumları hakkında Citigroup analistlerinin de çeşitli düşünceleri bulunuyor. "Altın artar mı?" sorularına karşılık dolar cinsinden altında olası rekorun an meselesi olduğunu belirten analistleri tarafından ABD doları cinsinden altının önümüzdeki 6 ile 9 ay içinde rekor kırması bekleniyor. Banka tarafından altının önümüzdeki 3 ile 5 ay içinde ise % 30 ihtimal ile ons başı 2 bin doları aşması bekleniyor. Altın almak için doğru zaman konusunda yaşanan belirsizlikler ve sürekli değişen dengeler nedeniyle net bir şey söylemek mümkün olmasa da "Altın ne zaman almalıyız?" sorusuna yanıt olabilecek bazı görüşler belirtilebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
GRAM ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
ALTIN REKOR YAPTI
Çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını ise 2.700 liradan satılıyor. Avrupa Birliği liderleri teşvik için bugün bir kez daha görüşüyor. Cuma günü başlayan zirve iki gün sürmesi beklenirken 4. gününde de devam ediyor. Liderlerin masayı terketmemesi teşvikte anlaşma umutlarını artırıyor. Bunun yanında ABD tarafında da bugün 1 trilyon doları aşan yeni bir teşvik paketi için görüşmeler başlayacak.
Uzmanlar, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Altın ne zaman alınmalı?
Vatandaşların merakla cevabını beklediği ne zaman altın almalı sorusu ile ilgili olarak Doğukan Çiçek, altının ciddi bir rallisinin olduğunu, Merkez bankaları ve hükümetler kanalı ile piyasalara bolca likidite verilmeye devam edildiğini belirtti. Çiçek, negatif reel faizden kaçan yatırımcıların kendilerine getiri arayışı ile altını tercih etme durumlarının sürdüğünü de söyledi.
Altın almak için doğru zaman konusunda yaşanan belirsizlikler ve sürekli değişen dengeler nedeniyle net bir şey söylemek mümkün olmasa da "Altın ne zaman almalıyız?" sorusuna yanıt olabilecek bazı görüşler belirtilebiliyor.
Altın almak için uygun zaman ile alakalı olabilecek görüşlerini dile getiren Doğukan Çiçek; gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirtti. Ons tarafında beklenen yükselişin gramda da beklendiğini söyleyen Çiçek, 401 TL'ye kadar yükselmiş olan bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemenin doğru bir bakış açısını olacağını dile getirdi. "Altın yükselir mi?" ve yükseliş sürer mi konularında da düşüncelerini aktaran Çiçek, yükselişin süreceğini ancak bu noktalardan gelecek geri çekilmenin alım fırsatını olabileceğini ekledi.
"Altın alınır mı?" ya da "Altın artacak mı?" sorularına karşılık görüşlerini paylaşan Doğukan Çiçek, altında dolar ons cinsinden rekor seviyelerin beklendiğini vurguladı. "Altın düşecek mi?" diye merak edenler için düşüş beklentisinin yanı sıra altında yeni bir rekor seviyesinin görülebileceği belirtiliyor. Vatandaşlar şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor.
Altın fiyatları artacak mı?
Altın fiyatları yorumları hakkında Citigroup analistlerinin de çeşitli düşünceleri bulunuyor. "Altın artar mı?" sorularına karşılık dolar cinsinden altında olası rekorun an meselesi olduğunu belirten analistleri tarafından ABD doları cinsinden altının önümüzdeki 6 ile 9 ay içinde rekor kırması bekleniyor. Banka tarafından altının önümüzdeki 3 ile 5 ay içinde ise % 30 ihtimal ile ons başı 2 bin doları aşması bekleniyor. Altın ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise "Altın ne zaman ucuzlar?" sorusuna olumlu bir yanıt almayı bekliyor.
"Altın almak mantıklı mı?" sorusu da vatandaşlar arasında son zamanlarda sıklıkla tartışılıyor. Citi analistlerinin hazırladığı emtia görünümü raporuna göre düşük reel faizler, gevşek para politikaları, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarındaki alımın artışı yükselişi destekliyor. Dolayısıyla "Altın ne zaman almak gerekir?" sorusuna direkt olarak yanıt olmasa da Citi analistlerine göre altının dolar cinsinden tekrar yeni zirveler görmesi an meselesi.