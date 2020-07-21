Çalışmayan işsiz kalanlara aylık 2.354 TL verilecek! Şartları sağlayanlar anında almaya başlıyor...

İşsizlik maaşı, çalışma hayatı çeşitli nedenlerle sonlandırılan vatandaşlar için yeni bir iş bulana kadar teminat niteliğindedir. Asgari ücretin yeni yılla birlikte enflasyon oranında zamlanmasının ardından işsizlik maaşları içinde düzenleme getirildi. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?
İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİR?
İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;
- 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
- 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
- 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden işsizlik ödeneği başvurularının nasıl yapılacağı açıklandı.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
PTT ŞUBESİNE GİTMEDEN ALABİLİRSİNİZ
Tıpkı başvuru sürecinde olduğu gibi Covid-19 sebebiyle işsizlik maaşının ödenme aşamasında da bazı değişiklikler söz konusu. Örneğin; önceki dönemlerde sadece PTT şubelerinden alınabilen işsizlik ödemeleri, artık PTT tarafından telefonunuza gönderilen form linki aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Böylece herhangi bir PTT şubesine gitmeden işsizlik maaşınız belirttiğiniz banka hesabına gönderiliyor.