Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.07.2020 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 21:07
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 21 Temmuz

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kaybıyla günü 118.042,00 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 5,48 5,85 -6,32
    Global Yatırım Holding 4,50 4,78 -5,86
    Alarko GMYO 18,12 19,12 -5,23
    Enka İnşaat 6,40 6,75 -5,19
    Torunlar GMYO 4,94 5,20 -5,00
    Tümosan Motor ve Traktör 8,08 8,49 -4,83
    Odaş Elektrik 2,75 2,86 -3,85
    Ford Otosan 77,00 80,00 -3,75
    Deva Holding 20,20 20,98 -3,72
    Kartonsan 611,00 633,70 -3,58
    Gübre Fabrikaları 29,72 30,76 -3,38
    Tat Gıda 10,51 10,87 -3,31
    Aksa 7,46 7,71 -3,24
    Eczacıbaşı İlaç 6,38 6,59 -3,19
    Otokar 168,50 174,00 -3,16
    Sasa Polyester 13,69 14,13 -3,11
    Özak GMYO 4,72 4,87 -3,08
    Türk Traktör 95,90 98,80 -2,94
    Trakya Cam 4,32 4,45 -2,92
    Güneş Sigorta 5,27 5,42 -2,77

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 21 Temmuz BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri