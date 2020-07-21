Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,48
|5,85
|-6,32
|Global Yatırım Holding
|4,50
|4,78
|-5,86
|Alarko GMYO
|18,12
|19,12
|-5,23
|Enka İnşaat
|6,40
|6,75
|-5,19
|Torunlar GMYO
|4,94
|5,20
|-5,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,08
|8,49
|-4,83
|Odaş Elektrik
|2,75
|2,86
|-3,85
|Ford Otosan
|77,00
|80,00
|-3,75
|Deva Holding
|20,20
|20,98
|-3,72
|Kartonsan
|611,00
|633,70
|-3,58
|Gübre Fabrikaları
|29,72
|30,76
|-3,38
|Tat Gıda
|10,51
|10,87
|-3,31
|Aksa
|7,46
|7,71
|-3,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|6,59
|-3,19
|Otokar
|168,50
|174,00
|-3,16
|Sasa Polyester
|13,69
|14,13
|-3,11
|Özak GMYO
|4,72
|4,87
|-3,08
|Türk Traktör
|95,90
|98,80
|-2,94
|Trakya Cam
|4,32
|4,45
|-2,92
|Güneş Sigorta
|5,27
|5,42
|-2,77